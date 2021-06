Rosja: Niezaszczepieni będą mieli ograniczoną możliwość pracy

- Rzeczywistość jest taka, że dyskryminacja nieuchronnie się pojawi. Ludzie bez szczepień lub bez odporności nie będą mogli pracować wszędzie. Nie jest to możliwe. Będzie to stanowiło zagrożenie dla otoczenia - poinformował we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Prezydent Władimir Putin ostrzegł w poniedziałek, że sytuacja związana z koronawirusem w niektórych regionach Rosji pogarsza się, a władze zaczęły promować ideę regularnych szczepień, aby spróbować powstrzymać wzrost liczby nowych przypadków.

We wtorek w Rosji odnotowano 546 zgonów związanych z koronawirusem, najwięcej potwierdzonych w ciągu jednego dnia od lutego, oraz 16 715 nowych przypadków COVID-19 w ciągu ostatnich 24 godzin, co jest kontynuacją gwałtownego wzrostu, za który władze obwiniają nowy wariant Delta.