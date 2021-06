Koronawirus. Francja dodaje Rosję do "czerwonej listy"

Do "czerwonej listy" krajów, do których podróże z Francji powinny być ograniczone do minimum, dodano także Namibię i Seszele - poinformował rzecznik rządu, Gabriel Attal.

Rosja, w szczególności Moskwa, doświadczają wzrostu liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 spowodowanego pojawieniem się wariantu Delta (B.1.1617.2, wariant zidentyfikowany po raz pierwszy w Indiach).

W Rosji problemem jest też zbyt wolne tempo szczepień na COVID-19.

Aby uniknąć przenikania do kraju bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2 Francja podzieliła świat na kraje zielone, pomarańczowe i czerwone.