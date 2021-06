Koronawirus. Sondaż: Czy w Polsce należy wprowadzić obowiązek szczepień na COVID-19?

Eksperci ds. ochrony zdrowia zwracają uwagę, że obecnie daje się zaobserwować spadek liczby osób zainteresowanych szczepieniami - przy czym odsetek zainteresowanych nimi jest najniższy w najmłodszych grupach wiekowych. W związku z tym pojawiają się obawy czy do jesieni, gdy może dojść do kolejnego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, uda się osiągnąć wyszczepienie na poziomie 60-70 proc.

Zdaniem ekspertów o odporności zbiorowej można mówić w sytuacji, gdy odsetek osób zaszczepionych lub takich, które nabyły odporności po przechorowaniu COVID-19 wynosi ok. 60-70 proc. populacji. Przy założeniu, że konieczne byłoby osiągnięcie tego wyższego odsetka, Polacy osiągnęliby odporność zbiorową gdyby liczba osób, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19 lub nabyły odporność w wyniku przechorowania COVID-19 wyniosłaby ok. 26,785 mln.

W pełni zaszczepionych są jak dotąd 7 300 303 osoby - co stanowi 19,1 proc. całej populacji. W Polsce wykryto też jak dotąd 2 873 527 zakażeń koronawirusem potwierdzonych wynikami testów - co oznacza, że COVID-19 przechorowało 7,5 proc. mieszkańców kraju.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy co sądzą o takim rozwiązaniu.

Większość badanych - 50,8 proc. - opowiada się przeciw obowiązkowym szczepieniom na COVID-19.

Za takim rozwiązaniem opowiada się 28,9 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 20,3 proc. ankietowanych.

- Przymus szczepień negatywnie ocenia 63 proc. badanych między 25 a 34 rokiem życia i częściej niż co druga osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe. Negatywny stosunek do obowiązkowych szczepień na COVID-19 wyraża prawie 60% respondentów zarabiających od 3001 do 5000 zł i 53% osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

W porównaniu do podobnego badania z grudnia 2020 roku przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl odsetek przeciwników obowiązkowych szczepień na COVID-19 jest mniejszy o 7,2 punktu proc. a odsetek zwolenników obowiązku szczepień wzrósł o 9,4 punktu proc.