Koronawirus. Raport WHO: W których krajach jest najwięcej zakażeń?

Oznacza to, że liczba wykrywanych zakażeń - tydzień do tygodnia - spadła trzeci tydzień z rzędu.

Z danych WHO wynika, że w ciągu minionego tygodnia zmarło 84 306 chorych na COVID-19. To również trzeci tydzień z rzędu, gdy liczba ta - tydzień do tygodnia - spada.

48 proc. zakażeń koronawirusem wykrytych w ubiegłym tygodniu na świecie to zakażenia wykryte w Azji Południowo-Wschodniej, przede wszystkim w Indiach.

Najmniej zakażeń - 44 207 - wykryto w Afryce. To 1 proc. wszystkich wykrytych na świecie zakażeń.

Krajem z największą liczbą wykrytych zakażeń były w minionym tygodniu Indie (1 846 055, spadek o 23 proc. tydzień do tygodnia). Drugie miejsce zajmuje Brazylia (451 424, wzrost o 3 proc.). Trzecia jest Argentyna (213 046, wzrost o 41 proc.), a dalsze miejsca zajmują USA (188 410, spadek o 20 proc.) i Kolumbia (107 590, spadek o 7 proc.).