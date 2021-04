USA: Więźniom podano sześć dawek szczepionki przeciw COVID-19 Pfizera

Cytowana przez agencję AP Kimberly Koehlhoeffer, matka jednego z osadzonych, powiedziała, iż lekarze przekazali jej, że jej syn oraz inni więźniowie otrzymali sześciokrotność zalecanej przez producenta dawki.



Osoby przeprowadzające szczepienie w więzieniu zostały do czasu wyjaśnienia sprawy odsunięte od pełnienia obowiązków.

Służby więzienne zapewniły, że gdy zorientowano się, że doszło do błędu, zwrócono się o radę do firmy Pfizer oraz do Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC).

Monitorowany jest stan zdrowia osadzonych, którym przedawkowano szczepionkę. Przedstawiciel Departamentu Więziennictwa oświadczył, że u więźniów zaobserwowana dotąd tylko łagodne niepożądane objawy poszczepienne, takie jak ból ramienia, zmęczenie czy gorączkę.

Incydent w więzieniu w Fort Madison wyjaśni dochodzenie.