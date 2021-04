Sośnierz: Potrzebny byłby bardzo twardy lockdown przez bardzo krótki czas

Andrzej Sośnierz w rozmowie z TVN24 stwierdził, że „wykonujemy za mało testów”. - Nawet gdybyśmy robili więcej, to i tak nie mamy systemu, który pozwalałby izolować tych chorych i zakażonych od reszty społeczeństwa. Zresztą przy tej skali zachorowań jest to w tej chwili niemożliwe. To można było wykonać na początku epidemii, jeszcze latem ubiegłego roku. Teraz właściwie nie da się tej sytuacji opanować - mówił.

Wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich siedmiu dni dla całego kraju wynosi obecnie 53,3 o 1,56 więcej niż dobę wcześniej - to drugi dzień wzrostu tego wskaźnika z rzędu. Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem z 7 dni wynosi obecnie 20 440.

Zdaniem byłego szefa NFZ „testy powinny być dostępne dla każdego, kto chce, bez żadnych skierowań”. - Jeżeli mamy 12 tysięcy testów wykonanych, to trzeba było odbyć kilkanaście tysięcy wizyt u lekarzy. Po co eksploatować system opieki zdrowotnej do tak niepotrzebnych ruchów, skoro i tak jest obciążony? - pytał.

Poseł Porozumienia ocenił, że „potrzebny byłby bardzo twardy lockdown przez bardzo krótki czas”. - Ale nie wierzę w to, że Polacy by się temu podporządkowali. To byłoby dramatyczne. Przechorowujemy więc - zauważył, podkreślając, że „przechorowujemy epidemię w sposób, niestety, prawie spontaniczny”.

- Cały ciężar przekładany jest na obywateli, którzy, słusznie, powinni być ostrożni. Ale tu jeszcze potrzebny byłby udział państwa. Państwo powinno było zorganizować system nadzoru epidemiologicznego, wywiadów epidemiologicznych i testowania. Żadne z tych przedsięwzięć nie zostało zrobione - dodał Andrzej Sośnierz.