Niedzielski: Jak wprowadzę jutro godzinę policyjną, to pojutrze ludzie masowo wyjdą w proteście na ulicę

Minister zdrowia wyznał, że „boi się świąt”. - Tego, że ludzie ruszą w odwiedziny do rodzin, do osób, których dawno nie widzieli - wyjaśniał. Jego zdaniem wprowadzenie zakazu przemieszczania mogłoby „nie zadziałać”. - Nie możemy abstrahować od tego, w jakim my funkcjonujemy otoczeniu. Nasze decyzje i obostrzenia z zasady są przez pewne grupy kontestowane. One nie padają niestety na grunt zdyscyplinowanego społeczeństwa, które odbiera obostrzenia jako wyraźny sygnał, że jest źle. Niestety. Dziś jako rząd widzimy to niestety wyraźnie. Możemy wprowadzać setki obostrzeń, ale chodzi przecież o ich przestrzeganie - mówił, podkreślając, że „naprawdę niewiele trzeba, żeby postawić tamę”.

Według ministra „coś, co działało rok temu, dziś już nie działa tak skutecznie ze względu na brak dyscypliny społecznej”. - Widzimy to, analizując mobilność społeczną. Efekt nie jest tak duży, jak byśmy chcieli. Jak rok temu mówiliśmy „zostańcie w domach”, to widzieliśmy po danych operatorów telefonicznych, że ludzie zostali w domach. Dziś niestety jest inaczej. Dlatego powiem jasno: twierdzenie, że ratunkiem jest wprowadzanie dalszych obostrzeń, jest złym postawieniem sprawy - ocenił.

- Jak ja wprowadzę jutro godzinę policyjną, to pojutrze ludzie masowo wyjdą w proteście na ulicę. I liczba zakażeń wzrośnie. To są dziś realne dylematy - powiedział Niedzielski. - Nastrój społeczny jest dziś taki, że wystarczy pretekst - a takim byłyby ostrzejsze restrykcje - żeby ulice zapełniły się protestującymi. Wtedy tracimy kontrolę nad tym, kto i kiedy się zaraża - dodał.

Kreśląc scenariusz na najbliższe dni szef resortu zdrowia ocenił, że „okolice świąt to powinien być szczyt”, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. - Potem za 7-10 dni nadejdzie szczyt hospitalizacyjny. Następnie niestety będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zgonów, które będą tego konsekwencją - stwierdził.