Wrocław: Jeden szpital przerwał, drugi wznowił przyjmowanie chorych na COVID-19

W Szpitalu Wojewódzkim im. Marciniaka we Wrocławiu w nocy z soboty na niedzielę wstrzymano przyjmowanie pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Powodem decyzji była ograniczona przepustowość instalacji tlenowej. W godzinach popołudniowych poinformowano, że placówka wznowiła przyjmowanie chorych na COVID-19. Władze wojewódzkie zapewniły, że hospitalizowani w placówce mają pełną opiekę medyczną.

W niedzielę problem pojawił się w Szpitalu Wojewódzkim im. Falkiewicza na Brochowie. Przyjęcia pacjentów z COVID-19 zostały wstrzymane. W rozmowie z Polsat News rzecznik placówki Michał Przybycień powiedział, że decyzja ma charakter profilaktyczny.

- Maszyny, które są podłączone (do instalacji tlenowej - red.) zaczęły dawać sygnały, które zauważyli medycy, dlatego postanowiliśmy, że wstrzymamy na razie przyjęcia nowych pacjentów, zweryfikujemy to, co się dzieje w instalacji i ewentualnie przyjęcia wznowimy - oświadczył.