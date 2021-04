Koronawirus. Kiedy rząd ogłosi decyzje w sprawie obostrzeń?

- Spodziewam się, że jeżeli chodzi o decyzje co do ewentualnego przedłużenia oraz zakresu tego przedłużenia aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego, informacja w tym zakresie pojawi się albo jutro, albo najpóźniej w czwartek - dodał.

Powrót do szkół zależy też od zainteresowania programem szczepień

We wtorek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski powiedział, że o powrocie uczniów do szkół można rozmawiać "jeśli uda się opanować epidemię". Polityk wyraził nadzieję, że przed końcem roku szkolnego zrealizowany zostanie powrót do nauki stacjonarnej - "być może jeszcze w kwietniu, jeśli to będzie możliwe ze względu na epidemię, a najpóźniej w maju i w czerwcu".

Pytany o tę wypowiedź Mueller odparł, że decyzje będą podejmowane jutro. - Jeżeli chodzi o powrót do szkół, to oczywiście każdy z nas chciałby, żebyśmy jak najszybciej mogli uruchomić stacjonarną naukę w szkołach, natomiast to wszystko jest zależne od sytuacji epidemicznej, w związku z tym twardego terminu w zakresie potencjalnego powrotu do szkół w tej chwili podać nie możemy - powiedział.

Koronawirus w Polsce - najnowsze dane:

Nowych przypadków o 60 proc. mniej niż przed tygodniem

Pacjentów z koronawirusem przybywa najwolniej od miesiąca

- Bez względu na to, jak późno lub jak szybko poprawi się sytuacja chcemy, aby dzieci na możliwie długi termin wróciły do szkół, natomiast tej gwarancji w tej chwili dać nie możemy, bo to zależy zarówno od kwestii epidemicznych związanych ze wzrostem liczby zachorowań, z obłożeniem miejsc w szpitalach, wykorzystaniem respiratorów, ale również od tego, jak duże będzie zainteresowanie programem szczepień - oświadczył rzecznik rządu.