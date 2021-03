USA: Testy doustnego leku przeciwko Covid-19

Nowatorski doustny środek przeciwwirusowy przeciwko SARS-COV-2, wirusowi wywołującemu COVID-19, pod nazwą PF-07321332, przechodzi do kolejnego etapu badań fazy 1 u zdrowych osób dorosłych. Wyniki tych badań ocenią tolerancję leku i jego bezpieczeństwo.

Dotychczasowe wyniki wykazały silne działanie antywirusowe doustnego leku przeciwko SARS-CoV-2, a także innym koronawirusom, co sugeruje, że można go również stosować przeciwko ewentualnym przyszłym koronawirusom.



- Walka z pandemią wymaga zarówno zapobiegania poprzez szczepienia, jak i ukierunkowanego leczenia dla osób zarażonych wirusem. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki SARS-CoV-2 mutuje, wydaje się, że dostęp do opcji terapeutycznych zarówno teraz, jak i po pandemii będzie decydujący - powiedział Mikael Dolsten, dyrektor naukowy i prezes ds. ogólnoświatowych badań, rozwoju i medycyny firmy Pfizer.



Nową terapię doustną można zastosować od razu, bez konieczności hospitalizacji pacjenta. Firma pracuje również nad dożylną terapią przeciwwirusową w przypadku leczenia pacjentów hospitalizowanych.

Zdaniem Dolstena, w połączeniu ze szczepionkami te dwie nowe metody mogłyby stworzyć kompleksową metodę leczenia zakażonych.