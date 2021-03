Johnson chwali koncerny farmaceutyczne, kapitalizm i chciwość

Johnson chwalił też koncerny farmaceutyczne za to, że te opracowały szczepionkę na COVID-19 w rekordowym czasie - relacjonuje wystąpienie brytyjskiego premiera "The Sun".

- Powód, dla którego odnieśliśmy sukces w szczepieniach to kapitalizm i chciwość - powiedział Johnson na zdalnym spotkaniu z parlamentarzystami Partii Konserwatywnej.

Johnson miał w dalszej części spotkania przyznać, że "żałuje iż to powiedział" i zaapelował do parlamentarzystów, aby "zapomnieli, że to powiedział".

Kancelaria Johnsona odmówiłą Reutersowi komentarza w tej sprawie.