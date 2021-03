Sośnierz: Nie zalecałbym kolejnych lockdownów, nie za dużo dają

Czy restrykcje powinny być luzowane? Pytany o to w TVN24 poseł koalicyjnego Porozumienia Andrzej Sośnierz zastanawiał się, na ile władze państw wpływają na epidemię. - Było opracowanie naukowców z uniwersytetu w Stanford w USA. Przez porównanie wielu krajów pokazało, że nie ma większej różnicy między krajami, które nakładają restrykcje, a tymi, które nie nakładają restrykcji - powiedział.

- Na pytanie "co dalej?" trzeba się zastanowić, czy naprawdę skuteczne są te wszystkie lockdowny, bo one niszczą gospodarkę. Szwedzi zrobili to mniejszym kosztem, a mają podobny wynik - podkreślił.

- Ja bym już nie zalecał żadnych kolejnych obostrzeń - oświadczył Andrzej Sośnierz.

Poseł Porozumienia zwrócił uwagę m.in. na sytuację w szkolnictwie i zgodził się z tezą, że uczniowie powinni jak najszybciej wrócić do nauki stacjonarnej.

- Otwarcie pierwszych klas (szkół podstawowych - red.) niczego nie zmieniło w istotny sposób - zaznaczył.

- Nie tylko jest epidemia, jest jeszcze życie państwa, jest jeszcze wiele innych spraw, jest gospodarka, która musi unieść skutki tej epidemii i odbudować się. Więc ja bym nie zalecał kolejnych lockdownów, no bo to i tak nie za dużo daje - mówił Sośnierz.

- Porównania różnych krajów zrobione w sposób naukowy wykazały, że nie za bardzo warto bardzo restrykcyjnie działać, bo rezultaty są podobne - podkreślił.