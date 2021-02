Kiedy zaszczepi się Putin? Kreml: Powie, gdy to zrobi

Pieskow odnosił się do opinii, że zaszczepienie się na COVID-19 przez Putina zachęciłoby do tego Rosjan.

Pieskow podkreślił też, że "ogólnie odbiór szczepionki (Sputnik V) jest dobry".

- Prezydent ogłosi, kiedy się zaszczepi - dodał rzecznik Kremla.

Jak wynika z badań klinicznych, których rezultaty opublikował we wtorek magazyn "Lancet", szczepionka Sputnik V jest skuteczna w ponad 91 proc. - co oznacza skuteczność na poziomie skuteczności szczepionek opartych na technologii mRNA - Pfizer/BioNTech i Moderny. Szczepionkę Sputnik V dopuszczono do użycia w Rosji i kilkunastu innych państwach świata. Od środy szczepionkę dopuszczono do użycia w Meksyku.