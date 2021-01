Koronawirus. Prezydent RPA do bogatych krajów: Nie gromadźcie szczepionek na COVID-19 AFP

Prezydent RPA Cyril Ramaphosa zaapelował we wtorek do najbogatszych państw świata o to, aby te "przestały gromadzić nadmiar szczepionek na COVID-19", które zamówiły, ale których obecnie nie potrzebują, dodając, że świat powinien działać razem w walce z pandemią.