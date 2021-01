Prezydent Tanzanii: Nie ma potrzeby lockdownu. Chroni nas Bóg

Nie jest to pierwszy raz, kiedy prezydent Tanzanii wypowiada się w taki sposób. W czerwcu ubiegłego toku wyraził on wiarę, że dzięki interwencji Boga koronawirus został wyeliminowany w jego kraju. - Pragnę podziękować mieszkańcom Tanzanii wszystkich wyznań. Modliliśmy się i pościliśmy, by Bóg uratował nas od pandemii, która dotknęła nasz kraj i cały świat. Bóg nam odpowiedział - mówił.