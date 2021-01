Koronawirus. Dr Fauci: Musimy uważać, by szczepionka nie trafiała głównie do białych AFP

- To, na co szczególnie musimy uważać to to, by na początku większość osób, które otrzymują szczepionkę nie była przedstawicielami białej klasy średniej - mówił głównym amerykański epidemiolog, dr Anthony Fauci, w rozmowie z "The New England Journal of Medicine".