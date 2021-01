PILNE Koronawirus w Polsce. 4835 nowych zakażeń. Zmarło 291 osób

Potwierdzone ostatniej doby przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono u mieszkańców następujących województw: mazowieckiego (683), kujawsko-pomorskiego (438), wielkopolskiego (413), pomorskiego (411), zachodniopomorskiego (392), śląskiego (368), warmińsko-mazurskiego (354), dolnośląskiego (311), łódzkiego (275), lubelskiego (266), małopolskiego (234), podkarpackiego (188), podlaskiego (126), opolskiego (95), lubuskiego (85), świętokrzyskiego (77). 119 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 60 osób, dodatkowe choroby towarzyszące spowodowały śmierć 231 pacjentów.

Obecnie 1 582 osoby - o 34 mniej niż dzień wcześniej - wymaga respiratora. W ciągu doby liczba osób wymagających respiratorów spadła o 2,1 proc.

Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni spadła do 17,83. To najniższy poziom tego wskaźnika odkąd premier Mateusz Morawiecki przedstawił go na konferencji prasowej z 4 listopada jako wskaźnik mający decydować o poziomie obostrzeń obowiązujących w Polsce.