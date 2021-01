SLD walczy z Covid-19. Zakażeni już trzej posłowie

Informację tę potwierdził portalowi Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu parlamentarnego Lewicy. - Od rana zajmuję się sprawami organizacyjnymi. Trzeba zamknąć warszawskie biuro, przeprowadzić dezynfekcję i rozdzielić załogę. Wprowadzamy stan podwyższonego bezpieczeństwa - powiedział.

Do tego grona może dołączyć także kolejna posłanka Anna Maria Żukowska. Była rzeczniczka Sojuszu przekazała, że jest chora i we wtorek będzie testowana na koronawirusa. Nie będzie powołania rzecznika Nowej Lewicy w tym tygodniu, bo zgodnie z uchwałą zarządu wykonanie tego zadania należy do przewodniczącego, a ten przez co najmniej 10 dni będzie w izolacji



