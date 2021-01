W kościołach na Słowacji do 24 stycznia msze bez wiernych stock.adobe.com

Od 1 do 24 stycznia na Słowacji obowiązuje zakaz nabożeństw z udziałem wiernych. Biskupi „przyjęli do wiadomości rozporządzenie” i zwrócili się do księży oraz wiernych o jego przestrzeganie. Jednocześnie proszą „o dalszą cierpliwość, która będzie niezwykle potrzebna w tym okresie”.