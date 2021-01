Królowa Elżbieta zaszczepiła się przeciwko COVID-19

Królewskie źródła podały, że szczepienia zostały przeprowadzone w sobotę przez lekarza domowego na zamku Windsor. Królowa postanowiła poinformować opinię publiczną, że otrzymała szczepionkę, aby zapobiec dalszym spekulacjom, czy i kiedy się zaszczepi.

94-letnia królowa i 99-letni książę Filip należą do około 1,5 miliona osób w Wielkiej Brytanii, które do tej pory otrzymały co najmniej jedną dawkę szczepionki. Osoby w wieku powyżej 80 lat w Wielkiej Brytanii należą do grup o wysokim priorytecie, które otrzymują szczepionkę w pierwszej kolejności.

Para spędza lockdown w Anglii na zamku Windsor po tym. W zeszłym miesiącu królowa pojawiła się publicznie u boku kilku innych starszych członków rodziny królewskiej po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa. Wcześniej siedem miesięcy - od marca do października - para spędziła bez wykonywania publicznych zobowiązań poza rezydencją królewską.

W piątek trzecia szczepionka przeciwko koronawirusowi - wyprodukowana przez amerykańską firmę Moderna - została zatwierdzona do użytku w Wielkiej Brytanii, dołączając do szczepionek Pfizer i AstraZeneca, które zostały już zatwierdzone przez brytyjskie organy regulacyjne.

Nie wiadomo, jaką szczepionkę otrzymali królowa i książę Filip.

Premier Boris Johnson powiedział, że celem jest zaszczepienie 15 milionów ludzi w Wielkiej Brytanii do połowy lutego, w tym rezydentów i pracowników domów opieki, pracowników NHS pierwszej linii, wszystkich osób powyżej 70. roku życia i osób, które zostały sklasyfikowane jako wyjątkowo wrażliwe klinicznie.