Koronawirus. Rozpoczęły się szczepienia w Izraelu. Ile osób zaszczepiono? AFP

Blisko 30 tysięcy osób zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19 dwa dni po rozpoczęciu w Izraelu programu masowych szczepień - poinformował minister zdrowia, Yuli Edelstein we wtorek. Minister zaapelował do Izraelczyków, by decydowali się na szczepienia.