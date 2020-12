Dover: Starcia kierowców z policją

Zamknięcie granicy spowodowało, że na Wyspach zostali kierowcy ciężarówek, uziemieni z powodu wstrzymania przepraw przez kanał La Manche i zamknięcie tunelu.

Mimo zawartej wczoraj umowy między Paryżem i Londynem o otwarciu granic dla transportu, ciężarówki nadal stoją w hrabstwie Kent.

Kierowcy będą mogli wyjechać z Wielkiej Brytanii po przejściu testów, tymczasem zostali skierowani na parking lotniska w Manston.

Dziś rano zgromadzeni w porcie w Dover kierowcy starli się z miejscową policją. Domagają się zezwolenia na wyjazd z Wielkiej Brytanii.

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.



