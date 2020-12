Koronawirus w USA. Dr Francis Collins: Epidemia się nie skończy, jeśli za mało osób się zaszczepi

70-80 proc. mieszkańców USA musi być odpornych na COVID-19 zanim wirus "da za wygraną i zniknie" - stwierdził Collins w rozmowie z NBC.

- Uważamy, że możemy do czerwca zaszczepić niemal wszystkich z 330 mln Amerykanów, którzy są zainteresowani otrzymaniem szczepionki. Ale jeśli zrobi to tylko połowa z nich to (epidemia - red.) może trwać i trać - dodał.

Mówiąc o bezpieczeństwie szczepionki na COVID Collins podkreślił, że sposób, w jaki szczepionki są projektowane, testowane w czasie testów klinicznych, dokładnie analizowane przez naukowców a następnie przez Federalną Administrację Żywności i Leków (FDA), powinno być źródłem zaufania do szczepionek.