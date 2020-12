Koronawirus. WHO o świętach: Pod gołym niebem lub w masce

"To niesie ze sobą znaczące ryzyko zwiększonej transmisji COVID-19 w nadchodzącym sezonie świątecznym" - ostrzega WHO.

WHO zwraca uwagę, że okres świąteczny jest czasem "dla rodziny". "Co roku w całej Europie widzimy duży wzrost liczby zgromadzeń, na których spotykają się ludzie w różnym wieku, w tym rodziny, wspólnoty religijne i przyjaciele".

WHO rekomenduje, by uroczystości religijne w okresie świątecznym - w miarę możliwości - były organizowane pod gołym niebem, by liczba ich uczestników była ograniczona i by trwały możliwie jak najkrócej.

Organizacja apeluje też, aby uczestnicy spotkań rodzinnych w czasie świąt również - w miarę potrzeby - spotykali się pod gołym niebem. W przypadku spotkań w przestrzeni zamkniętej WHO apeluje o noszenie masek.

"Może wywoływać poczucie niezręczności noszenie maski i zachowywanie dystansu społecznego podczas spotkania z przyjaciółmi i rodziną, ale postępowanie w ten sposób przyczynia się znacząco do zapewnienia, że wszyscy pozostaną bezpieczni i zdrowi" - podkreśla WHO.