Koronawirus. Jak długo będą obowiązywać obostrzenia we Francji?

Według szacunków immunologa we Francji jest ok. 22 mln osób bardziej podatnych na zakażenie lub ostry przebieg COVID-19 - szczepienie tej grupy może potrwać do maja 2021 roku. Dopiero potem mogą rozpocząć się szczepienia pozostałych Francuzów.

Na pytanie czy oznacza to utrzymanie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią we Francji do jesieni 2021 roku, Delfraissy odparł: "Mniej więcej".

We Francji w ciągu ostatniej doby wykryto 18 254 zakażenia koronawirusem, najwięcej od 20 listopada.

W czwartek Pałac Elizejski poinformował o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.