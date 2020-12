Minister zdrowia Włoch przedstawia ambitny plan szczepień przeciw COVID

Speranza zapowiedział, że szczepienia nie będą obowiązkowe, ale liczba szczepionek, która trafi do Włoch wystarczy, aby zaszczepić wszystkich mieszkańców kraju.

Minister podkreślił, że dystrybucja szczepionek będzie uzależniona od dopuszczenia szczepionek do użycia na terenie UE - decyzja w tej sprawie należy do Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Pierwsze szczepionki mają trafić do Włoch w styczniu 2021 roku - oczekuje się, że szczepionka Pfizera i BioNTech zostanie dopuszczona do użycia na terenie UE do 29 grudnia, a szczepionka koncernu Moderna - do 12 stycznia.