Koronawirus: Epidemia w Czechach słabnie

Liczba zgonów chorych na COVID-19 w Czechach wzrosła do 7 360.

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Czechach od początku epidemii zbliża się do 500 tysięcy - wynosi obecnie 496 638. Ok. 80 proc. zakażonych wróciło już do zdrowia.

Epidemia koronawirusa w Czechach wyraźnie słabnie - na przełomie października i listopada średnia liczba zakażeń w tym kraju wynosiła 15 tysięcy, a w zeszłym tygodniu spadła do 6 tysięcy.

Zmniejsza się też liczba zakażonych koronawirusem potrzebujących pomocy w szpitalu - na początku listopada osób takich było ponad 8 200, obecnie liczba ta jest o blisko 3 tysiące mniejsza.

Liczba hospitalizowanych wymagających intensywnej opieki medycznej wynosi obecnie 828 - a jeszcze na początku listopada liczba ta oscylowała wokół 1200.