Koronawirus w Hiszpanii. Katalonia zachęca, by w komunikacji nie jeść, nie pić i nie rozmawiać

Od poniedziałku 9 listopada osoby korzystające z metra, pociągów, tramwajów i autobusów są zachęcane do milczenia i powstrzymywania się od jedzenia. W składach pociągów, należących do przewoźnika Ferrocarrils de la Generalitat, będzie też „cichy wagon”, w którym cisza będzie wymagana. Damia Calvet, odpowiedzialny w rządzie Katalonii za sprawy terytorialne, powiedział lokalnemu radiu RAC1, że w razie potrzeby do każdego pociągu zostanie dodany dodatkowy „cichy wagon”, aby jeszcze bardziej zachęcić ludzi do zamykania ust.

