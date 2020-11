Premier ZEA, emir Dubaju przyjął eksperymentalną szczepionkę na COVID

Dwie szczepionki przechodzą trzecią fazę testów klinicznych w ZEA - jedna to szczepionka opracowana przez koncern farmaceutyczny z Chin, Sinopharm, druga - to rosyjski Sputnik-V (tę ostatnią dopuszczono w Rosji do powszechnego użycia przed trzecią fazą testów).

"W czasie otrzymywania szczepionki na COVID-19" - tak emir Dubaju podpisał zdjęcie, umieszczone na Twitterze. Na zdjęciu widać premiera ZEA z podwiniętym rękawem, któremu ubrany w odzież ochronną pracownik ochrony zdrowia podaje szczepionkę.

"Życzymy wszystkim bezpieczeństwa i świetnego zdrowia, jesteśmy dumni z naszych zespołów (badawczych), które pracują nieustająco, aby szczepionka była dostępna w ZEA" - dodał premier nie precyzując, którą z testowanych w ZEA szczepionek przyjął.

Testy kliniczne szczepionki Sinopharm rozpoczęły się w lipcu. Przedstawiciele władz ZEA podkreślali, że dotychczasowe wyniki badań są obiecujące.