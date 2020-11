Koronawirus w USA: Dyrektor CDC pisze o "epidemii bezobjawowych zakażeń" AFP

W czasie, gdy w USA rośnie liczba wykrytych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (w ciągu ostatniego tygodnia wykryto tam ponad 600 tysięcy zakażeń, to najwyższy tygodniowy wzrost od początku epidemii), dyrektor amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) dr Robert Redfield napisał na Twitterze: "nadszedł czas, by rozwinąć strategię testowania, by zmaksymalizować nasze możliwości zidentyfikowania cichej epidemii bezobjawowych zakażeń".