PILNE. Koronawirus w Polsce: Duży wzrost liczby zajętych przez chorych na COVID respiratorów

W porównaniu do poprzedniej soboty liczba zajętych przez chorych na COVID-19 respiratorów wzrosła w Polsce o 508 (wzrost o 38,93 proc.).

W porównaniu do poprzedniej soboty liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 wzrosła w Polsce o 4 105 (25,43 proc.).

Dane na temat respiratorów w związku z epidemią resort zdrowia publikuje od 11 czerwca. Od tego czasu liczba osób wymagających respiratorów po raz pierwszy przekroczyła sto 26 września.

Od 23 października Ministerstwo Zdrowia informuje, ile łóżek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w czwartek, obecnie zasoby te to 30 896 łóżek i 2 357 respiratorów (wzrost o 1489 i 119).

Podobnie jak wczoraj liczba nowych respiratorów była wyższa niż liczba zajętych w ciągu doby respiratorów.

Liczba ozdrowieńców w ciągu doby wzrosła o 11 835 - do poziomu 200 510. To największy dobowy przyrost liczby ozdrowieńców od początku epidemii (przyrost dzień do dnia o 6,27 proc.).

Liczba osób w kwarantannie wzrosła w ciągu doby o 8 308 - do poziomu 441 832. To przyrost o 1,92 proc.