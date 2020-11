Miller: Część chorych nie otrzyma pomocy. To forma eutanazji

- Zwracam uwagę, że niedawno otrzymaliśmy informację, że wojewoda mazowiecki skierował pismo do prezydentów, burmistrzów i starostów, gdzie wskazał konieczność wstrzymania niemal wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej innych niż leczenie COVID-19. To oznacza, że jakaś część chorych nie otrzyma pomocy. To jest po prostu forma eutanazji - powiedział Miller. - Doszło już do takiej sytuacji, która przekracza nasze wyobrażenie - ocenił.

- Na tym tle, jak słyszę, iż polski rząd nie chce pomocy sąsiadów zza Odry w walce z koronawirusem - no i słusznie, nie będzie Niemiec nas germanił i respiratorów przywoził - no to już naprawdę widać, że jednym z objawów COVID-u są także zaburzenia psychiczne, zwłaszcza rozkwit rozmaitej paranoi i teorii konspiracyjnych - mówił były premier.

Wyraził zadowolenie z tego, że, jak mówił, Unia Europejska jest gotowa do "udzielenia bardzo daleko idącej pomocy". - Tylko rząd musi być ofensywny i musi przedstawiać projekty - zastrzegł stwierdzając, że jeśli rząd Morawieckiego będzie to robił i "przeprosi się z UE", to jest szansa, że "jakaś przynajmniej część tej efektywnej pomocy trafi do Polski". - Ale rząd nie może przypominać biegającego bez ładu i składu szaleńca, który próbuje coś zrobić i każdym ruchem pogarsza sytuację - podkreślił europoseł.