Irlandia się zamknęła. Premier: Chronimy nasze rodziny

Piąty poziom obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Irlandii ma obowiązywać przez sześć tygodni.

"Tego wieczora, kiedy myślimy o następnych sześciu tygodniach podwyższonych do poziomu 5 obostrzeń, musimy pamiętać, że robimy to, by chronić nasze rodziny i najbardziej wrażliwych członków naszej społeczności. Przejdziemy przez to i znów będziemy mogli się spotkać" - napisał w środę wieczorem na Twitterze premier (Taoiseach) Irlandii, Micheál Martin.

Rząd Irlandii decyzję o zamknięciu kraju na sześć tygodni podjął w poniedziałek, gdy liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w Irlandii przekroczyła 50 tysięcy.