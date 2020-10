Belgia: Pod koniec tygodnia będzie 10 tys. zakażeń na dobę?

- Jeśli wzrost utrzyma się na tym poziomie, wówczas możemy mieć 10 tysięcy zakażeń dziennie do końca tego tygodnia - ostrzegł Van Laethem.

Między 2 a 8 października codziennie w Belgii wykrywano średnio 4145 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - to wzrost o 89 proc. w porównaniu do wcześniejszego tygodnia.

Yves Van Laethem, rzecznik centrum kryzysowego powołanego w Belgii w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 powiedział, że "wszystkie wskaźniki (rozwoju epidemii - red.) wciąż rosną w alarmujący sposób, we wszystkich częściach kraju i wszystkich grupach wiekowych".

Od początku pandemii w Belgii wykryto ponad 162 tysiące zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (przy populacji kraju na poziomie 11,5 mln).

W wyniku COVID-19 zmarło w Belgii 10191 osób.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń w Belgii zaostrzono obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią. W Brukseli, gdzie codziennie wykrywa się ok. 800 zakażeń, bary i kawiarnie zostały zmuszone do zamknięcia się na co najmniej miesiąc.