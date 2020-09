Australia: Zakażeń koronawirusem najmniej od 26 czerwca

W związku z malejącą liczbą wykrywanych zakażeń stan Wiktoria, epicentrum drugiej fali epidemii koronawirusa w Australii. rozpoczyna łagodzenie obostrzeń wprowadzonych w związku z pojawieniem się nowych ognisk epidemii. Mieszkańcy stanu Wiktoria będą mogli spędzać teraz więcej czasu poza domem, a godzina policyjna obowiązująca w nocy zostanie skrócona.

W weekend w stanie Wiktoria setki osób brały udział w protestach przeciwko obostrzeniom. Władze apelują jednak o cierpliwość.

Brett Sutton, naczelny lekarz stanu Wiktoria, porównał łagodzenie obostrzeń do stawiania pierwszych kroków przez dziecko. Sutton zaapelował też, by pamiętać, iż nawrót epidemii zaczyna się od niewielkiej liczby zakażeń, a "potem dochodzi do eksplozji".