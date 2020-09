Irański minister: Cały kraj staje się czerwoną strefą

Liczba wykrytych zakażeń koronawirusem wzrosła z kolei o 3049, do 416198.

W ciągu ostatniej doby liczba ofiar COVID-19 w Iranie wzrosła o 144, do 23952 od początku epidemii.

- Podział na kolory nie ma już sensu. Nie mamy już (regionów) pomarańczowych i żółtych. Cały kraj jest czerwony - ogłosił na antenie telewizji wiceminister zdrowia, Iraj Harirchi.

- Jeśli obecny trend się utrzyma, liczba zgonów osiągnie 45 tysięcy - dodał, nie wskazując w jakim czasie spodziewa się takiej liczby ofiar COVID-19.

Harichi poinformował też, że w Tabriz liczba hospitalizowanych z powodu COVID-19 osób skoczyła z poniżej 40 dziennie do 160, a w świętym dla szyitów mieście Kom wzrosła z 10 do 160 dziennie. Wiceminister nie poinformował jednak w jakim okresie doszło do tych wzrostów.

Zdaniem wiceministra tylko zakładanie masek przez 95 proc. mieszkańców kraju i 50-procentowy spadek liczby zgromadzeń publicznych może zmniejszyć liczbę zgonów z powodu COVID-19.