Wenezuela: Maduro chce podawać rosyjską szczepionkę politykom

Wybory parlamentarne w Wenezueli odbędą się 6 grudnia. Większość przeciwników Maduro zamierza je zbojkotować - oskarżają oni rządzącą krajem Partię Socjalistyczną, że wybory będą zmanipulowane, by zapewnić jej zwycięstwo. Jedna opozycyjna frakcja prowadzi jednak rozmowy z administracją ws. organizacji wyborów w sposób uczciwy.

Rosyjską szczepionkę dopuszczono do użycia po mniej niż dwóch miesiącach testów klinicznych na ludziach.

Sputnik V to jedyna na świecie szczepionka na COVID-19, która została zarejestrowana i dopuszczona do powszechnego użytku. Szczepionka ta nie przeszła jednak trzeciej fazy testów klinicznych.

- Byłoby dobrym pomysłem dać rosyjską szczepionkę 14400 kandydatom, którzy zarejestrowali się w wyborach... tak by mogli oni prowadzić swoją kampanię wyborczą bardziej komfortowo - powiedział Maduro w przemówieniu transmitowanym przez telewizję.

Maduro stwierdził też, że we wrześniu rosyjska szczepionka trafiła do Wenezueli, gdzie będą prowadzone jej testy kliniczne. W październiku - jak dodał - do Wenezueli mają trafić "inne szczepionki". Nie sprecyzował jednak o jakie szczepionki chodzi.

W piątek na łamach magazynu "The Lancet" opublikowano wyniki z wczesnej fazy testów klinicznych szczepionki Sputnik V na małej grupie osób. Testy te wykazały, że szczepionka wywołuje pożądaną reakcję u zaszczepionych.