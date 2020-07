Słowacja: Liczba nowo wykrytych zakażeń znów dwucyfrowa

Dotychczas na Słowacji liczącej 5,4 mln mieszkańców wykryto 1687 zakażeń koronawirusem i 28 zgonach z powodu COVID-19. We wtorek w kraju przeprowadzono 2063 testów na obecność wirusa - najwięcej od 5 czerwca.

Słowacja była jednym z pierwszych krajów, które wdrożyły obostrzenia w związku z COVID-19 na początku marca, co sprawiło, że liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w tym kraju była względnie niewielka.

Pod koniec kwietnia liczba wykrywanych zakażeń spadła na Słowacji do kilku dziennie i utrzymywała się na tym poziomie do ubiegłego tygodnia, gdy liczba wykrywanych zakażeń wzrosła, osiągając szczyt - 23 wykryte zakażenia - 24 czerwca. Potem jednak zaczęła spadać, we wtorek informowano tylko o dwóch nowych zakażeniach.

Na Słowacji zniesiono już większość wprowadzonych w marcu obostrzeń. Granice kraju są otwarte, otwarto szkoły i zniesiono zakaz organizowania zgromadzeń publicznych (obecnie możliwe jest organizowanie zgromadzeń liczących do 1000 osób).

W ostatnim czasie ognisko koronawirusa pojawiło się też w Czechach, gdzie skupione jest wokół kopalni w pobliżu miejscowości Karwina i Frydek Mistek.