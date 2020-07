Szumowski: Emeryci i rodzice małych dzieci do lokali wejdą bez kolejki

Szef resortu zdrowia złożył taką deklarację w programie „Gość Wiadomości” w TVP. - Patrząc na zachowania się Polaków w lokalach wyborczych, patrząc na ten reżim sanitarny, te oczekiwanie na wejście do lokalu, jestem przekonany że pójście do wyborów jest bezpieczniejsze niż pójście do sklepu i myślę, że naprawdę można z pełnym przekonaniem pójść do tych wyborów - mówił minister, pytany o bezpieczeństwo głosujących w czasie pandemii koronawirusa.

