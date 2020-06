Włochy: Pierwszy raz od sześciu dni więcej nowych zakażeń niż w Polsce

Jak podała Obrona Cywilna, w ciągu ostatnich 24 godzin liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 wzrosła we Włoszech o 0,2 proc. i przekroczyła 236 tys.

Po raz pierwszy od sześciu dni w ciągu doby koronawirusa potwierdzono u więcej niż 300 osób. W czwartek nowych zakażeń było we Włoszech więcej niż w Polsce (379 w porównaniu do 359). Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce 5 czerwca, gdy w naszym kraju nowych przypadków koronawirusa było ponad 360, zaś we Włoszech - 518.

W ciągu ostatniej doby we Włoszech na COVID-19 zmarły 53 osoby, dzień wcześniej odnotowano 71 zgonów. W dziesięciu regionach w ciągu 24 godzin nie stwierdzono żadnego przypadku śmiertelnego.

Od początku epidemii ponad 171 tys. osób zakażonych uznano za ozdrowiałe, w tym 1,4 tys. od środy.

Liczba aktywnych przypadków we Włoszech spadła w ciągu doby o 3,4 proc. i wynosi 30,6 tys. W szpitalach pozostaje 4,4 tys. zakażonych pacjentów (o 189 mniej niż w środę), z czego 236 na oddziałach intensywnej terapii (dobowy spadek o 5,2 proc.).