Chiny: największy dobowy przyrost zakażonych od 13 kwietnia AFP

W ciągu minionej doby w Chinach stwierdzono 57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowała Narodowa Komisja Zdrowia tego kraju. To największy dobowy przyrost nowych infekcji od 13 kwietnia. 38 zakażeń to infekcje lokalne, pozostałe dotyczą osób, które do Chin przyjechały z zagranicy.