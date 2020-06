Artyści na skraju bankructwa

Łącznie według raportu Oxford Economics będą miały wpływy mniejsze o 74 mld funtów (ok. 93 mld dolarów), a liczba zatrudnionych w nich osób zmniejszy się o 406 tys. osób, co stanowi 30 proc. w stosunku do stanu z początku roku, gdy szeroko rozumiana rozrywka przynosiła gospodarce 140 mld dolarów.

Brytyjski przemysł filmowy, telewizyjny, wideo i fotografii przez pandemię skurczy się o 57 proc. - 36 mld funtów (45 mld dolarów). Pracę straci 102 tys. osób – 42 proc. na stałe w nim zatrudnionych.