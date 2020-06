Walka z koronawirusem: Jedna trzecia osób w USA nadużyła środków czyszczących

Pod koniec kwietnia prezydent Donald Trump zapytał naukowców, czy wprowadzenie środka dezynfekującego do ciała osób zakażonych koronawirusem może pomóc w oczyszczeniu organizmu z choroby. Jego pytanie wywołało przerażenie wśród ekspertów, a producenci domowych środków czystości musieli apelować do ludzi, by nie pili i nie wstrzykiwali sobie ich produktów.

Około 39% ankietowanych przyznało, że celowe stosowało co najmniej jednej z metod nie zalecanej przez CDC w celu zapobiegania zakażeniu koronawirusem.

Jedna czwarta badanych stwierdziła, że w ciągu poprzedniego miesiąca miała co najmniej jeden negatywny wpływ na zdrowie, który ich zdaniem wynikał ze stosowania tych produktów.