Najgorsza doba w Afryce od początku epidemii

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Afryce wzrosła do ponad 150 tys. - wynika z najnowszych, niedzielnych danych Africa Centers for Disease Control and Prevention. Na całym kontynencie z powodu powikłań, związanych z wirusem, zmarło w niedzielę 147 kolejnych pacjentów.



