Nowa prognoza: W USA do sierpnia będzie 132 tys. ofiar COVID-19 AFP

Model matematyczny przygotowany przez Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim (Institute for Health Metrics and Evaluation) wskazuje, że do sierpnia w USA z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 umrą 132 tys. osób. Tydzień temu prognozowana w USA do tego czasu przez model liczba zgonów była wyższa i wynosiła ok. 143 tysiące.