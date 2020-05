Chiny kpią z reakcji USA na wirusa. Opublikowano animację

"Odkryliśmy nowego wirusa" - mówi wojownik. "I co z tego. To tylko grypa" - odpowiada Statua Wolności.

W dalszej części figurka symbolizująca Stany Zjednoczone zarzuca drugiej, że nie ostrzegała przed zagrożeniem. "To jest to, co kocham w was, Amerykanach, wasza konsekwencja" - kończy wojownik.

Stany Zjednoczone i inne kraje oskarżyły Chiny o

wprowadzając świat w błąd co do powagi epidemii. Pojawiają się opinie, że powinno zostać przeprowadzone międzynarodowej dochodzenie w sprawie pochodzenia wirusa.

Według Trumpa sposób radzenia sobie Chin w epidemią jest dowodem na to, że Pekin będzie robił wszystko, aby w listopadzie nie wygrał wyborów prezydenckich.