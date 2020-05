Ogrodowy rekord świata

Działacze liczą, że rywalizację w krajowej obsadzie uda się przeprowadzić pod koniec sierpnia. Sezon może potrwać nawet do października. Imprez potrzebują wszyscy: organizatorzy, menadżerowie, sędziowie oraz sami zawodnicy. Przeciętny polski medalista wielkiej imprezy za start w dużym mityngu może zarobić 5–10 tys. euro. Stawki w mniejszych zawodach są niższe. Kulomiot Michał Haratyk mówił „Przeglądowi Sportowemu”, że zdarza mu się startować za 2,5 tys. zł brutto.

Przedstawiciele królowej sportu teoretycznie mogliby wrócić do rywalizacji w trzecim etapie „odmrażania” polskiej gospodarki, kiedy władze państwowe pozwolą na organizację imprez sportowych do 50 osób. PZLA ma nawet plan takich zawodów - organizowanych w następujących po sobie blokach konkurencji (biegi, rzuty, skoki), z limitem zawodników i sędziów, bez udziału kibiców, ale z transmisją internetową lub telewizyjną.

Polacy mają ten przywilej, że duża część kadry cieszy się kontraktami z producentami sprzętu i spółkami skarbu państwa: Orlenem, Energą, Grupą Azoty. W przypadku Polskiego Koncernu Naftowego, który współpracuje z kilkudziesięcioma lekkoatletami, dolna granica rocznego wsparcia to - nieoficjalnie - 50 tys. zł. Dla takiego zawodnika startowe i premie to tylko część domowego budżetu. Za granicą często mają gorzej.

„Igrzyska niemożliwe”

Możliwości regularnych startów i zarobku wypatrują zawodnicy w całej Europie. Przykładem dla innych krajów mogą być Czesi, którzy 8 czerwca planują w Pradze Memoriał Josefa Odlożila. Warunkiem jego przeprowadzenia jest możliwość organizacji imprez sportowych do 50 osób - tę władze państwowe chcą wprowadzić 25 maja. 1 czerwca to z kolei u naszych południowych sąsiadów data otwarcia stadionów.

Zawody w Pradze składałyby się z pięciu-sześciu konkurencji przeprowadzonych jedna po drugiej. - Będziemy mieli 36 uczestników i każdy z nich opuści obiekt od razu po swoim występie. Dzięki temu w żadnym momencie nie przekroczymy limitu osób obecnych na stadionie - mówi portalowi sport.cz dyrektor zawodów Miroslav Sevcik.

Uczestnikami byliby oczywiście tylko Czesi, a największą gwiazdą - dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem Barbora Spotakova. - Czekam niecierpliwie na jakąkolwiek możliwość startów, nawet limitowanych - mówi, cytowana przez serwis worldathletic.com.

Pomysłów Czesi mają więcej, w sumie na czerwiec zaplanowali sześć mityngów. Cały projekt będzie przebiegał pod hasłem „Back to the track” - „Powrót na bieżnię”. Obejmuje on nie tylko rywalizację zawodowców, ale także ponad 100 imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży.

Ambitne plany mają Norwegowie, którzy 11 czerwca chcą dać światu „Impossible Games” - „Igrzyska niemożliwe”. To zawody bez udziału publiczności, ale z transmisją oraz gwiazdami: tyczkarzem Armandem Duplantisem i płotkarzem Karstenem Warholmem. Przykład dali sąsiadom Szwedzi, którzy w ciągu ostatnich kilkunastu dni organizowali zawody w Vaxjo i Sollentunie. Podczas tych pierwszych Simon Petterson rzucił dyskiem 66.93 m - to trzeci w tym roku wynik na świecie.