Połowa Niemców boi się fryzjera

Co czwarta osoba (25 procent), biorąca udział w sondażu YouGov, zleconym przez agencję DPA, stwierdziła, że ma „łagodne obawy”, by udać się do fryzjera, ale jednak się na to zdecyduje. 13 procent oceniło swoje obawy jako „poważne” lub „bardzo poważne”.

Poniżej dalsza część artykułu