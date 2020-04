Wielka Brytania: Ponad 800 pacjentów zmarło na COVID-19 w ciągu doby

Tym samym liczba zmarłych z powodu COVID-19 osób hospitalizowanych na Wyspach wzrosła do 17337.

W codziennym komunikacie brytyjski resort zdrowia poinformował, że liczba nowych przypadków koronawirusa wzrosła w kraju o 4301 i wynosi 129044. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono dotąd 535 tys. testów na SARS-CoV-2, przebadano ponad 397 tys. osób.

Dane o testach dotyczą 24 godzin do godz. 9:00 we wtorek, dane o zgonach - doby do godz. 17:00 w poniedziałek.

Poniedziałkowy raport ministerstwa mówił o 4676 nowych przypadkach i śmierci 449 pacjentów.

We wtorek brytyjski urząd statystyczny ujawnił, że w Anglii i Walii liczba zgonów powiązanych z koronawirusem jest o 41 proc. wyższa, niż wynika z danych rządowych, które uwzględniają jedynie zgony rejestrowane w szpitalach.