Polska flaga na Matterhornie

Barwy polskiej flagi oświetliły szczyt w ostatni piątek o 23.20.

"Wysyłamy znak solidarności i nadziei i życzymy wiele sił do przezwyciężenia kryzysu" - czytamy w tweecie Ambasady Szwajcarii w Polsce.

"We send a sign of #solidarity and #hope and wish the ????population much strength to overcome the crisis." This is the message posted this morning by????#Zermatt together with the official picture of the ???? flag on the #Matterhorn??https://t.co/3LqE0qyS11 #solidarnosc #koronawirus pic.twitter.com/0ZQtr4m1Hc